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Агропромышленный комплекс Ленобласти готовят к весенней посевной
Сегодня, 8:13
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Агропромышленный комплекс Ленобласти готовят к весенней посевной

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Всего в регионе имеется 2 471 трактор, 75% техники произведены в Белоруссии и РФ.

В комитете по агропромышленному комплексу Ленобласти обсудили подготовку предприятий к проведению весенних полевых работ. На данный момент завершается проверка техники: 73,6% тракторного парка готово к посевной. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В 2022 году проверка техники идет оперативнее, чем в прошлом году. Машинно-ракторные парки в Киришском, Волховском и Лужском районах готовы на 90%.

Всего в регионе имеется 2 471 трактор, 75% техники произведены в Белоруссии и РФ.

Ранее стало известно, что с 1 марта в Тихвине начнется трехлетний капремонт поликлиники.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: агропромышленность, сельское хозяйство, трактор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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