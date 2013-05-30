Агропромышленный комплекс Ленобласти готовят к весенней посевной

Всего в регионе имеется 2 471 трактор, 75% техники произведены в Белоруссии и РФ.

В комитете по агропромышленному комплексу Ленобласти обсудили подготовку предприятий к проведению весенних полевых работ. На данный момент завершается проверка техники: 73,6% тракторного парка готово к посевной. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В 2022 году проверка техники идет оперативнее, чем в прошлом году. Машинно-ракторные парки в Киришском, Волховском и Лужском районах готовы на 90%.

Всего в регионе имеется 2 471 трактор, 75% техники произведены в Белоруссии и РФ.

Ранее стало известно, что с 1 марта в Тихвине начнется трехлетний капремонт поликлиники.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти