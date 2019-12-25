Ленобласть увеличила целевой набор в медицинские вузы

Студенты ординатуры получают от региона стипендию 10 тысяч рублей, а специалитета – 5 тысяч рублей.

В 2023 году Ленобласть набирает 300 студентов на специалитет и ординатуру в медицинские вузы. По информации комитета по здравоохранению, в 2022 году целевой набор составлял 270 студентов, а в 2021 – 252 человека.

Ежегодное количество студентов-целевиков – это планомерная, системная работа отрасли здравоохранения региона по устранению кадрового дефицита. Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам

Студенты ординатуры получают от региона стипендию 10 тысяч рублей, а специалитета – 5 тысяч рублей. Целевой набор Ленобласть проводит среди студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Института медицинского образования Центра Алмазова и Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета.

Фото: администрация Ленобласти