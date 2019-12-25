Ленобласть делится успехом "бережливых технологий" на форуме "Производительность 360" в Казани

Ленинградская область успешно применила концепцию "бережливых технологий" в медучреждениях и готова поделиться своим опытом на V форуме "Производительность 360", который проходит в Казани.

Инновационные методы управления системой здравоохранения уже были успешно внедрены в Выборгской межрайонной и Ленинградской областной клинических больницах, приводя к улучшению эффективности и качества медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Применение "бережливых инструментов" в медицинских учреждениях Ленобласти привело к значительным изменениям и оптимизации процессов. Одним из ключевых результатов стало ускорение процесса записи пациентов на прием к врачам.

Другим важным аспектом применения "бережливых технологий" стало оптимальное распределение рабочей нагрузки на врачей. Управление потоком пациентов и распределение ресурсов стало эффективнее, что улучшило условия работы медицинского персонала и повысило качество медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что главное здание больницы Иоанна Кронштадтского отремонтировали

Фото: администрация Ленинградской области