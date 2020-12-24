Главное здание больницы Иоанна Кронштадтского отремонтировали

Специалисты заменили кровельное покрытие.

Главное здание больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского привели в порядок. Фасад здания утеплили и облицевали керамогранитными плитами. Кроме того, специалисты заменили кровельное покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Объект отремонтировали при содействии губернатора Александра Беглова. Он поручил провести капитальный ремонт после получения жалобы от жительницы Кронштадта.

В этом году 18 июня больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского отметит 75-летний юбилей.

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Фото: Телеграм / Правительство Петербурга