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Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших при обрушении трибун цирка-шапито в Лесколово
Сегодня, 12:21
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Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших при обрушении трибун цирка-шапито в Лесколово

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Правоохранители завели уголовное дело.

Во время обрушения трибун цирка-шапито в Лесколово пострадали несколько человек. Никому из них госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти. 

После обследований и оказания медицинской помощи все пострадавшие от госпитализации отказались.

Пресс-служба администрации Ленобласти

Следственным комитетом возбуждено  уголовное дело по факту обрушения трибун в цирке-шапито в поселке Лесколово Всеволожского района. По факту происшествия проводится прокурорская проверка. 

Ранее на Piter.tv стали подробности ЧП в Лесколово.

Фото: Piter.tv 

Теги: лесколово, обрушение трибун, цирк-шапито
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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