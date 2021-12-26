Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших при обрушении трибун цирка-шапито в Лесколово

Правоохранители завели уголовное дело.

Во время обрушения трибун цирка-шапито в Лесколово пострадали несколько человек. Никому из них госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

После обследований и оказания медицинской помощи все пострадавшие от госпитализации отказались. Пресс-служба администрации Ленобласти

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту обрушения трибун в цирке-шапито в поселке Лесколово Всеволожского района. По факту происшествия проводится прокурорская проверка.

Ранее на Piter.tv стали подробности ЧП в Лесколово.

Фото: Piter.tv