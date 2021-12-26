Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших при обрушении трибун цирка-шапито в Лесколово

Во время обрушения трибун цирка-шапито в Лесколово пострадали несколько человек. Никому из них госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
После обследований и оказания медицинской помощи все пострадавшие от госпитализации отказались.
Пресс-служба администрации Ленобласти
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту обрушения трибун в цирке-шапито в поселке Лесколово Всеволожского района. По факту происшествия проводится прокурорская проверка.
Ранее на Piter.tv стали подробности ЧП в Лесколово.
Фото: Piter.tv
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