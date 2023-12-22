В Лесколово к новому газопроводу подключили первый дом

Жители Ленинградской области имеют возможность получить региональную компенсацию на догазификацию домовладения.

В Лесколово Всеволожского района сегодня, 6 февраля, начал работу новый газопровод. К нему подключили первый дом. Газом обеспечены более 100 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Жители Ленинградской области имеют возможность получить региональную компенсацию на догазификацию домовладения. Для ветеранов выплата составляет 300 тыс. рублей. Пенсионеры, многодетные семьи и родные участников СВО могут получить 200 тыс. рублей. Для остальных жителей компенсация составляет 180 тыс. рублей.

В гости к одной из жительниц Лесколово пришли представители правительства Ленобласти. Семья Нисиловских собрала в своей квартире зампреда правительства Ленобласти Сергея Харлашкина, председателя комитета по ТЭК Сергея Морозова, главу администрации Всеволожского района Андрея Воропаева, заместителя гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Андрея Ломакина. Их угостили чаем, который был согрет на газовой плите.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировском районе Ленобласти закончили строительство 31-километрового газопровода.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти