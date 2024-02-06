После пожара в "Лесколовском центре образования" проводится прокурорская проверка

По предварительной информации, возгорание произошло в помещении прачечной.

Всеволожской городской прокуратурой проводится проверка по факту пожара, произошедшего в дошкольном структурном подразделении МОУ "СОШ "Лесколовский центр образования". Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского организована проверка по факту возгорания, произошедшего в МОУ "СОШ "Лесколовский центр образования". По предварительной информации, возгорание произошло в помещении прачечной на площади 2 кв.м в результате короткого замыкания. Возгорание было незамедлительно потушено. Пострадавших нет.

Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Накануне в кафе на Лиговском проспекте в Петербурге загорелся кондиционер.

Фото: Telegram/ Прокуратура Ленинградской области