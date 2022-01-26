Ленобласть усилила контроль за вывозом мусора

В регионе приняли меры для бесперебойного вывоза ТКО в праздничные и зимние дни.

В Ленинградской области усилят контроль за вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в зимний период и в дни новогодних праздников. На совещании 22 декабря представители комитета Ленинградской области по обращению с отходами, регионального оператора АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" и администрации муниципальных образований обсудили меры по обеспечению бесперебойного оказания коммунальной услуги.

Комитет и региональный оператор приняли ряд решений, направленных на поддержание регулярного вывоза мусора даже в условиях низких температур и праздничных дней. Особое внимание уделено работе контейнерных площадок, состоянию подъездных путей и обеспечению беспрепятственного доступа мусоровозов к местам накопления отходов.

Органы местного самоуправления взяли на дополнительный контроль организацию выезда коммунальной техники, чтобы исключить задержки и скопления отходов на улицах в период новогодних праздников.

Фото: Piter.TV