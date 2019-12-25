Ленобласть в 2021 году стала лидером в России по производству яиц

Также регион на третьем месте по производству форели и грибов.

Зампредседателя правительства Ленобласти – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко подвел предварительные итоги работы агропромышленного комплекса в 2021 году. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Малащенко отметил, что в этом году цифры оказались скромнее, чем в 2020. Было собрано 138 тысяч тонн зерна, 178,5 тысяч тонн картофеля. Регион обеспечен картофелем на 110%. Фермеры Ленобласти за этот год собрали 112,7 тысяч овощей.

Олег Малащенко добавил, что за 2021 год Ленобласть – лидер в России по производству яиц, на третьем месте по производству форели и грибов, на пятом по производству мяса птицы.

Стало известно, что "Елка желаний" впервые пройдет во всех районах Ленобласти.

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