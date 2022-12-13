Ленобласть совершенствует службу скорой помощи

В состав областной Станции уже вошли отделения Всеволожска, Токсово, Сертолово и Кировска. Таким образом, станция оказывает скорую помощь примерно 30% населения Ленобласти.

В Ленинградской области формируется единая областная Станция скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

В состав областной Станции уже вошли отделения Всеволожска, Токсово, Сертолово и Кировска. Таким образом, станция оказывает скорую помощь примерно 30% населения Ленобласти. С 1 апреля планируется присоединение к станции ещё одного отделения скорой помощи – Выборгского.

Наша задача – автоматизировать работу диспетчерской службы и сократить время доезда медицинских бригад. Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

Сегодня уже создана единая диспетчерская станция для централизованного приема вызовов. Это позволило сократить время от звонка "в скорую" до передачи информации бригаде – сейчас оно составляет менее одной минуты. До 14-16 секунд сократилось среднее время дозвона до диспетчера.

Также все автомобили скорой оборудованы ГЛОНАСС. Дислокацию каждой бригады видит диспетчер в режиме онлайн. При необходимости для медицинской эвакуации направляется вертолет санитарной авиации.

Сегодня на линиях работают автомобили не старше пяти лет, количество бригад во Всеволожском и Кировском районах увеличено на 6. Ежедневно по всей области медики выполняют до 2 тысяч выездов.

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Фото: администрация Ленобласти