Утром 1 марта жители Ленобласти услышат сирены систем оповещения

Ожидается комплексная проверка готовности системы оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона.

В Ленинградской области 1 марта 2023 года с 10:00 до 11:00 ожидается комплексная проверка готовности системы оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Для речевой информации будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Также по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

В ходе проведения комплексной проверки администрация Ленобласти просит жителей и гостей региона сохранять спокойствие.

Фото: unsplash.com (Jeremy Yap)