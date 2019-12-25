  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть расширит сотрудничество с Белоруссией в строительной сфере
Сегодня, 8:48
142
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть расширит сотрудничество с Белоруссией в строительной сфере

0 0

Члены администрации региона посетят республику Беларусь.

Ленинградская область расширит укрепит с Белоруссией в сферах строительства и аграрного хозяйства. Об этом сообщили на портале РИА Новости. 

Накануне, 19 мая, секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и губернатор Александра Дрозденко обсудили ход подготовки к участию Ленобласти в Форуме регионов. Поднимался политиками и вопрос о визите членов администрации региона в республику Беларусь.

На Форуме регионов и во время визита станет известна дальнейшая траектория развития производственных отношений Ленобласти и Белоруссии, представители власти обсудят вопрос  импортозамещения.

Ранее на Piter.tv: Лукашенко заявил, что IT-специалисты Белоруссии и РФ не должны быть на побегушках у крупных фирм.

Фото: Pexels

 

Теги: аграрное хозяйство, белоруссия, ленобласть, сотрудничество, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии