Ленобласть расширит сотрудничество с Белоруссией в строительной сфере

Члены администрации региона посетят республику Беларусь.

Ленинградская область расширит укрепит с Белоруссией в сферах строительства и аграрного хозяйства. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

Накануне, 19 мая, секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и губернатор Александра Дрозденко обсудили ход подготовки к участию Ленобласти в Форуме регионов. Поднимался политиками и вопрос о визите членов администрации региона в республику Беларусь.

На Форуме регионов и во время визита станет известна дальнейшая траектория развития производственных отношений Ленобласти и Белоруссии, представители власти обсудят вопрос импортозамещения.

Ранее на Piter.tv: Лукашенко заявил, что IT-специалисты Белоруссии и РФ не должны быть на побегушках у крупных фирм.

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