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Ленобласть снова накроет мокрый снег
Сегодня, 17:10
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lizapoluda

Ленобласть снова накроет мокрый снег

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Дождевые тучи также не спешат покидать регион.

В пятницу, 15 мая, в Ленинградской области вновь ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночная температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, в но в некоторых районах она опустится до -3. Днем потеплеет до +13 градусов. 

В течение суток будет дуть юго-западный ветер с порывами 3-8 м/с. Днем атмосферное давление незначительно понизится. 

 Ранее мы рассказали о том, что на уборку трасс Ленобласти от снега выехали 300 машин.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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