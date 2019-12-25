Ленобласть снова накроет мокрый снег

Дождевые тучи также не спешат покидать регион.

В пятницу, 15 мая, в Ленинградской области вновь ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночная температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, в но в некоторых районах она опустится до -3. Днем потеплеет до +13 градусов.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер с порывами 3-8 м/с. Днем атмосферное давление незначительно понизится.

Ранее мы рассказали о том, что на уборку трасс Ленобласти от снега выехали 300 машин.

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