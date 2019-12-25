На уборку трасс Ленобласти от снега выехали 300 машин

Технику мобилизовали из-за нестандартных погодных условий.

Дорожники Ленинградской области заняты уборкой снега, выпавшего за последние несколько дней. На противостояние стихии брошено 300 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленавтодор".

Работы прибавляют и другие осадки: после мокрого снега в регионе прошли сильные дожди. Специалисты производят отвод воды с проезжей части.

При возникновении трудностей из-за погодных условий, водители могут обратиться на "горячую" линию 8(812) 251-42-84 для вызова техники на аварийные участки дорог. Кроме того, для отслеживания обстановки на трассах доступна интерактивная карта ГКУ "Ленавтодор".

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Фото: Piter.TV