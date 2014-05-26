Ленобласть сформирует губернаторский кадровый резерв

Конкурс на включение в резерв органов исполнительной власти и аппаратов мировых судей стартует 7 июня.

Пресс-служба правительства Ленинградской области объявила о старте муниципального этапа конкурса "Губернаторский кадровый резерв", который состоится 7 июня. Председатель регионального комитета по местному самоуправлению Лира Бурак призвала к участию в конкурсе всех "сильных, активных, инициативных претендентов, людей с нестандартным подходом, с искринкой в глазах и новыми идеями для решения вопросов Ленобласти".

Формально претендовать на победу в конкурсе и устроиться на различные должности в администрацию Ленобласти могут все граждане РФ от 18 лет, более подробные требования будут указаны 6 июня на сайте Управления государственной службы и кадров Ленобласти в разделе "Вакансии". Документы принимаются до 28 июня по пяти номинациям: "Современное образование", "Социальная реформа", "Комфортная городская среда, благоустройство", "экология, обращение с отходами", "Экономика, финансы".

Участникам предстоят три этапа конкурсного отбора: тестирование по русскому языку, на знание Конституции, антикоррупционного законодательства, свода законов о государственной гражданской службе и местном самоуправлении, а также Устава Ленобласти. На втором этапе участникам необходимо будет пройти психологический тест. В конце всех ждет очное собеседование.

Ранее кадровая практика правительства Ленобласти была признана лучшей на всероссийском конкурсе.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.