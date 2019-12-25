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Ленобласть решила приобрести еще 20 комплексов для фиксации нарушений ПДД
Сегодня, 17:32
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OlegLN

Ленобласть решила приобрести еще 20 комплексов для фиксации нарушений ПДД

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Их установят в конце августа.

Ленинградская область решила обзавестись еще 20 комплексами для фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа 47-го региона России.

На покупку 20 комплексов выделяется 61,8 миллионов рублей из областного бюджета. Заявки для участия в аукционе на их поставку принимаются до 22 мая. А ввести в строй фиксаторы предполагается в конце августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, за неделю на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 3 мотоциклиста.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: камеры, ленобласть, пдд
Категории: Новости Ленинградской области,

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