Ленобласть развивает газозаправочную инфраструктуру

В Подпорожье скоро появится автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, которая сможет принимать до 150 машин в сутки.

В пятницу, 3 сентября, в администрации Ленинградской области сообщили, что в Подпорожье в рекордные сроки достраивается автомобильная газонаполнительная компрессорная станция – она может ежедневно заправлять до 150 транспортных средств.

Регион продолжает развитие рынка газомоторного топлива.Так, на данный момент в области 6 объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования: в Тихвине, Тосно, 2 в Кингисеппе, Гатчине, Всеволожске. В середине месяца запустят станцию в Подпорожье. Объект реализуют в рамках реализации пилотного проекта "Развитие рынка газомоторного топлива в Ленинградской области".

Важным стимулом для использования природного газа в качестве моторного топлива является наличие развитой сети заправок. заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин

До конца года такие же заправки должны ввести в эскплуатацию в Тосно, Сосновом Бору и Волхове.

Ранее мы писали, что в Кудрово неизвестный под угрозой пистолета ограбил банк на 1,5 млн рублей.

Фото: Pexels