Ленобласть разработает проект капремонта моста через Лугу в Кингисеппском районе

На это выделен почти 21 млн рублей.

Ленинградская область разработает документацию, необходимую для капитального ремонта моста через Лугу в Кингисеппском районе. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа 47-го региона.

Ремонт, сроки которого пока не уточняются, пройдет на автомобильной дороге "Лужицы-Первое Мая". Необходимая для него документация (речь идет 2-м этапе) должна быть разработана до 4 декабря. На это бюджет Ленобласти выделяет почти 21 млн рублей.

Планируется, что после реконструкции моста ширина проезжей части возрастет до 10 метров (сейчас она составляет 7,3 метра). Станут больше тротуары – 1,5 метра против нынешних 0,75 метров. Увеличится и ширина укрепленной обочины (до 2 метров).

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимают до 2 сентября.

Как сообщало накануне Piter.tv, окружное управления маттехсанбжения МВД подпишет контракт с УАЗом на поставку 210 автомобилей.

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