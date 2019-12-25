Ленобласть расширила список ИП, имеющих право на соцподдержку

В перечень вошли 30 видов деятельности.

Правительство Ленинградской области дополнила список предпринимателей, которые получат единовременную выплату для компенсации финансовых потерь от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Постановление о расширении перечня с 9 до 30 видов экономической деятельности подписал Александр Дрозденко. В него вошли торговля текстильными изделиями, одежда, обувь, бытовая электроника и другие непродовольственные товары.

Кроме того, поддержка будет оказываться организаторам конференций, выставок, организаций по предоставлению продуктов питания и напитков, предоставлению мест временного проживания, услуги проката и аренды, а также коммерческим художественным галереям.

Ранее мы рассказали о том, что медики Ленобласти получат надбавки за работу с больными коронавирусом с 12 мая.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области, Pixabay