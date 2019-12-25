Интернет-трафик в Ленобласти "раскачался" за лето. Стали известны результаты исследования

На первое место по потреблению трафика вышел Всеволожск.

Стали известны результаты исследования интернет-трафика в Ленинградской области. Пристрастия абонентов изучили представители оператора связи "МегаФон".

Как стало известно 14 октября, за лето 2020 года статистика передачи данных в 47 регионе выросла на 64% в сравнении с летом прошлого года. Всего за это время пользователи "МегаФона" в Ленобласти скачали порядка 39 миллионов гигабайт информации. Это сравнимо с прослушиванием почти 12 миллиардов песен онлайн одновременно, отмечают в компании.

На первое место по потреблению услуг среди абонентов в регионе вышли во Всеволожске. Показатели общего объема передачи данных в мобильной сети превысили 1,1 миллиона гигабайт. Эти показатели на 58% больше, чем в прошлом году. Такой размер информации равен непрерывному просмотру видео в высоком качестве в течение 350 лет. На втором месте в "рейтинге" расположилась Гатчина. Абоненты "МегаФона" здесь скачали себе более 1 миллиона гигабайт, что на 62% больше, чем в прошлом году. На третьей позиции расположился Выборг (около 0,95 млн Гбайт) – отрыв от данных лета-2019 составил 53%.

С начала 2020 года наиболее высокий спрос на мобильный интернет в 47 регионе был зафиксирован в поселке Шапки – одном из наиболее популярных мест отдыха на природе зимой и летом. Трафик здесь вырос на 238% по сравнению с 2019-м годом и достиг аномальных 87 террабайт.

Чем занимались пользователи в Сети? В исследовании отмечается, что наибольшей популярностью в онлайне пользовались просмотр и размещение видео в социальных сетях, чтение СМИ, поиск новостей и общение в мессенджерах.

Как отметил директор отделения "МегаФона" по Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов, нестандартный рост трафика весной и летом этого года вызвал переход абонентов на удаленную работу и обучение. Эта тенденция привела к повышению нагрузки на сеть и потребовала внушительных инвестиций в развитие инфраструктуры. Улучшена работа более 250 базовых станций в регионе, на этом планы оператора не заканчиваются.

Ранее мы сообщали о том, что мобильный оператор "МегаФон" запускает новую опцию под названием "Копилка минут".

Фото: Piter.tv