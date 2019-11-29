В "МегаФоне" запускают новую опцию "Копилка минут"

Оператор развивает основную тарифную линейку #БезПереплат, сообщили в компании.

Как стало известно Piter.tv 23 сентября, мобильный оператор "МегаФон" запускает новую опцию под названием "Копилка минут". Так оператор развивает основную тарифную линейку #БезПереплат, сообщили в компании.

Отмечается, что оплаченные минуты разговоров абонента сохраняются, и ими можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объема не хватило. Весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат у абонентов "МегаФона" появилась возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета, данная опция оказалась востребованной.

В компании подсчитали, что за это время пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета, что равноценно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн.

Коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон отметил, что в компании постоянно анализируют поведение абонентов для предложения актуальных условий тарифов. Вольфсон добавил, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов, отмечает он.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете абонента сети. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут стартует автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и превышает объем ежемесячного пакета в среднем в 1,5-2 раза .

Пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиа-файлы без расходования пакета интернета в разных типах мессенджеров.

В линейку #БезПереплат встроена бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете. Также пользователям линейки автоматически подключается бесплатный пакет "МегаФон ТВ" из 50 телеканалов, трафик при просмотре которых не расходуется.

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Фото: Piter.tv