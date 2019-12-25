Ленобласть лидирует среди регионов РФ по работе с инвесторами

Областной проект "Зеленый коридор для инвесторов" оценили на федеральном уровне.

Ленобласть демонстрирует лидерство по работе с инвесторами. Во вторник, 6 декабря, 47-ой регион представил собственный проект "Зеленый коридор для инвесторов" в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Инвестиции" под председательством первого заместителя Председателя Правительства страны Андрея Белоусова. Об этом сообщило издание Online47.

Проект оценили на федеральном уровне. В перспективе его могут ввести в другие регионы как пример позитивного опыта с сфере инвестиций. Впоследствии проект планируют усовершенствовать с соответствии с Региональным инвестиционным стандартом.

Агентство экономического развития Ленобласти разработало и внедрило понятный механизм по взаимодействию с инвесторами на всех уровнях власти. Бизнес может буквально пройти по "виртуальному коридору" различных необходимых согласований, получения документов и отслеживать эту работу онлайн в личном кабинете. К системе "Зеленого коридора" подключены наши ресурсоснабжающие организации — бизнес может оперативно получить ответ по возможности техприсоединения к электроэнергии, водоснабжению или газу. Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

Ранее мы сообщили о том, что первую чёрную икру в Ленобласти произведут в 2023 году.

Фото: Правительство Леноласти