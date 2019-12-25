Ленобласть проведет капремонт участка дороги "Переволок - Кукин Берег" в Сланцевском районе

На проект выделено 29,4 млн рублей.

Ленинградская область проведет капитальный ремонт участка автодороги регионального значения "Переволок-Кукин Берег" в Сланцевском районе. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа региона.

Как следует из документации к закупке, работы будут проведены на участке (км 0 - км 1) длиной 594 метра, находящемся в пределах населенного пункта.

Дорога здесь подвержена сезонному подтоплению и воздействию низких температур.

На приведение трассы в порядок выделяется 29,4 миллиона рублей из областного бюджета. Проект предполагается реализовать до 31 августа следующего года.

Заявки от дорожных компаний, желающих участвовать в аукционе, на котором планируется определить исполнителя проекта, принимаются до 17 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Гатчинском районе отремонтировали участок дороги до Ополья.

Фото: lenobl.ru