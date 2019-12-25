Ленобласть проведет капремонт трех километров дороги от Павлово до Луги

На это выделено 289 млн рублей.

Ленинградская область проведет капитальный ремонт двух участков дороги регионального значения "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга". Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа 47-го региона.

Работы запланированы на двух участках: двухкилометровом в Кировском районе и однокилометровом – в Лужском (всего 3,14 км).

Сейчас на втором участке щебеночная дорога. После реализации проекта она станет асфальтобетонной.

Всего на капремонт выделено 289 миллионов рублей из областного бюджета. Как планируется, завершатся работы в начале декабря следующего года.

Заявки для участия в электронном аукционе, по итогам которого предполагается определить исполнителя проекта, принимают до 21 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Гатчине запущено движение по дорожному обходу.

Фото: lenobl.ru