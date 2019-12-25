В Гатчине запущено движение по дорожному обходу

На церемонию открытия участка прибыл Александр Дрозденко.

В пятницу, 7 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр транспорта России Евгений Дитрих прибыли в Гатчинский район на церемонию открытия траспортного потока по дороге Р-23 "Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель" c 31 по 54 километр. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Гатчинский дорожный обход проходит вплоть до границы с Республикой Беларусь и пересекают федеральную трассу "Санкт-Петербургское южное полукольцо". Сейчас там завершена реконструкция, которая длилась с 2014 года, и расширены полосы: таким образом, уровень безопасности был значительно повышен.

Кроме того, за 6 лет на участке удалось возвести 5 путепроводов. Два из них проходят через ж/д пути, а три – образуют транспортные связки.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Кудрово о постройке метро.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области