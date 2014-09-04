Ленобласть продолжает заключать соглашения на экономическом форуме

К концу первого дня ПМЭФ 47 регион пополнил инвестиционный портфель новыми соглашениями.

К концу первого дня Петербургского международного экономического форума на стенде Ленобласти подписали еще 9 соглашений.

500 миллионов рублей пойдет на расширение производства вспененного полиэтилена и полипропилена "Технопарк Мариенбург", 10 миллиардов - на развитие индустриального парка "RAUM Бугры"; 300 миллионов - на производство ПВХ-листов компанией "Карматех"; полтора миллиарда - на создание специализированных птицеводств, центров инкубации куриных яиц, основы для производства иммунобиологических препаратов совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток; 1,1 миллиард - на расширение производства гофрокартонной упаковки в Коммунаре и Всеволожске компании "Смерфит Каппа РУС"; 250 миллионов - на строительство производственной базы для создания в индустриальном парке "М10" высокобелковых молочных смесей и пищевых добавок от компании "ПитерПром"; 132 миллиарда - на строительство завода по производству метанола и портового терминала для отгрузки продукции, нового проекта компании "ЕвроХим".

Заключены соглашения с "Росагролизингом" о совместном обновлении техники предприятиями АПК и с "Деловой Россией" о сотрудничестве в сфере развития регионального предпринимательства.

Всего в ходе ПМЭФ может быть заключено более 320 соглашений.

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