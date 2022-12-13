Ленобласть присоединилась к акции "Сад памяти – 2023"

Главная акция состоится 5 мая.

Проведение первых субботников по посадкам деревьев в Ленинградской области планируется на конец апреля, главная акция состоится 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти

В 2022 году в рамках проекта "Сад памяти" в Ленобласти было высажено более 204 тысяч деревьев, в лесничествах проведено 48 памятных мероприятий, к участию присоединились более двух тысяч человек.

Цель ежегодной международной акции "Сад памяти" – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция пройдет во всех субъектах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Старт мероприятий запланирован на 18 марта в городе-герое Севастополе, окончание – 22 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что в Ленобласти незаконно вырубили лес на 104 млн рублей.

Фото: администрация Ленобласти