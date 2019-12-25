Ленобласть принимает белорусское топливо

Первый маршрут привез 3,5 тысячи тонны нефти.

В Ленобласти начинается перевалка белорусского бензина. Морской торговый порт в Усть-Луге принимает партию топлива. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области 7 марта.

Из Мозырского нефтеперерабатывающего завода пришел маршрут с 3,5 тысячами тонн горючего. К концу дня должен прибыть еще один груз. Топливо доставили раньше времени, маршруты ждали 9 марта.

В середине февраля Ленобласть и Беларусь подписали соглашение, которое предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в течение трех лет.

Ранее в Piter.tv стало известно, что в России прогнозируют резкий рост оптовых цен на бензин.

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