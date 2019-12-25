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Ленобласть приобретет 12 новых автомобилей для пожарников
Сегодня, 15:15
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OlegLN

Ленобласть приобретет 12 новых автомобилей для пожарников

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На это выделено 103 млн рублей.

Ленинградская область намерена пополнить парк техники для пожаротушения. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа этого региона.

Предмет закупки – 12 пожарных автоцистерн различных модификаций. Они должны будут поступить в регион в течение 90 рабочих дней после подписания контракта с дилером техники.

Заявки от компаний, желающих поставить автомобили для огнеборцев, принимаются до 14 января.

Как сообщало ранее Piter.tv, из пожара в квартире на Бухарестской спасли пенсионерку.

Фото: naz.ru

 

 

Теги: ленобласть, пожарные автомобили, покупка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия,

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