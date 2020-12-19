Из пожара в квартире на Бухарестской спасли пенсионерку

Около 10 часов утра в субботу, 19 декабря, в доме №66 корпус 2 по Бухарестской улице вспыхнула квартира на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.
Трехкомнатная квартира выгорела по всей площади в 60 квадратных метров, кроме того, пострадали комната и коридор в квартире второго этажа, где сгорело 23 "квадрата". Пожарные спасли из огня женщину примерно 60 лет, после осмотра медиками ее госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе, однако о ее состоянии подробностей нет.
С вышележащих этажей эвакуировали 35 человек, к месту приехал автобус для размещения выведенных на улицу жильцов. Среди них пострадавших не оказалось. Пожар ликвидировали в 11 часам утра силами 15 огнеборцев и трех единиц техники.
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