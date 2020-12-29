Ленобласть предлагает гостям сельский отдых в новом туристическом сезоне

Ленинградская область подготовила для туристов программы уединенного отдыха на лоне природы. Путешественники смогут посетить фермерские хозяйства Тосненского района, а также выбрать досуг у рек Свирь и Оять. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Всего для сельского отдыха в Ленобласти подготовлено 40 агротуристских ферм. Их гостям предложат отправиться на охоту, рыбалку и прогулку в лес за грибами и ягодами.
Кроме того, к услугам туристов предложат русскую баню и
блюда из парной свинины, баранины, крольчатины, мясо гуся, утки и фазана.
Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть оказалась одной из самых бюджетных для отдыха в новогодние праздники.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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