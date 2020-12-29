  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть предлагает гостям сельский отдых в новом туристическом сезоне
Сегодня, 10:29
157
lizapoluda

Ленобласть предлагает гостям сельский отдых в новом туристическом сезоне

0 0

Также путешественники смогут отправиться на охоту, рыбалку, и попробовать местную кухню.

Ленинградская область подготовила для туристов программы уединенного отдыха на лоне природы. Путешественники смогут посетить фермерские хозяйства Тосненского района, а также выбрать досуг у рек Свирь и Оять. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего для сельского отдыха в Ленобласти подготовлено 40 агротуристских ферм. Их гостям предложат отправиться на охоту, рыбалку и прогулку в лес за грибами и ягодами. 

Кроме того, к услугам туристов предложат русскую баню и 

блюда из парной свинины, баранины, крольчатины, мясо гуся, утки и фазана.

Ранее мы рассказали о том, что  Ленобласть оказалась одной из самых бюджетных для отдыха в новогодние праздники.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область, отдых в ленобласти, охота и рыбалка, туризм
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии