Ленобласть предлагает гостям сельский отдых в новом туристическом сезоне

Также путешественники смогут отправиться на охоту, рыбалку, и попробовать местную кухню.

Ленинградская область подготовила для туристов программы уединенного отдыха на лоне природы. Путешественники смогут посетить фермерские хозяйства Тосненского района, а также выбрать досуг у рек Свирь и Оять. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего для сельского отдыха в Ленобласти подготовлено 40 агротуристских ферм. Их гостям предложат отправиться на охоту, рыбалку и прогулку в лес за грибами и ягодами.

Кроме того, к услугам туристов предложат русскую баню и

блюда из парной свинины, баранины, крольчатины, мясо гуся, утки и фазана.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть оказалась одной из самых бюджетных для отдыха в новогодние праздники.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области