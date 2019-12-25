Ленобласть появилась на интерактивной карте COVID-ограничений России

С актуальным перечнем действующих ограничений во всех коронавирусных зонах Ленобласти теперь можно ознакомиться в два клика.

На портале стопкоронавирус.рф заработала первая интерактивная карта с введенными на время пандемии COVID-19 ограничениями; среди всех остальных регионов страны на ней представлена и Ленинградская область. Разработчики проекта АНО "Диалог" и АНО "Национальные приоритеты" сделали акцент на быстром доступе пользователей не только к информации о действующих в различных регионах мерах по противодействию болезни, но и к актуальной статистике по заболеваемости и смертности.

Данные для проекта со стороны Ленобласти предоставляет Центр управления регионом. По данным на 2 августа, в красных зонах 47 региона действуют следующие ограничения: введён масочно-перчаточный режим, ограничена заполняемость залов общепита - не более 50%, закрыты детские игровые комнаты в ТЦ, запрещены развлекательные ночные мероприятия, посещение МФЦ возможно лишь по предварительной записи и так далее.

Накануне в Ленинградской области выявили 236 новых случаев COVD-19.

Фото: ВКонтакте/СтопКоронавирус.РФ