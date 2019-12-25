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В Ленинградской области выявили 236 новых случаев COVD-19
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В Ленинградской области выявили 236 новых случаев COVD-19

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Роспотребнадзор опубликовал обновлённую официальную статистику по суточной заболеваемости и смертности от коронавируса.

2 августа в Ленинградской области 236 человек заболели коронавирусом. Эту статистику приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. По данным ведомства, всего с начала пандемии в Ленобласти выявили 56798 случаев COVID-19. 
За минувшие сутки наибольшее число заболевших отмечено в Тихвине - 7, Киришах - 8, Кингисеппе - 8, Гатчине - 11, Светогорске - 8, Выборге - 9, Всеволожске - 11, в Мурино и Кудрово по 8. В различных населённых пунктах региона зафиксировано от одного до пяти новых случаев.

Ранее в Ленобласти у 1,2% вакцинированных жителей обнаружили коронавирус.

Фото: Pexels

Теги: 47 регион, covid-19, заболеваемость и смертность, ковид статистика, коронавирус, оперативный штаб по борьбе с распространением, официальные данные, пандемия, роспотребнадзор ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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