Никто из привитых горожан не попал в реанимацию.

В Ленобласти у 1,2% вакцинированных жителей обнаружили коронавирус. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Правительства 47-го региона.

Согласно данным на 2 августа, в Ленобласти первично привито 424 388 человек, из них 304 866 человек закончили цикл вакцинации. На сегодня в медучреждениях развернуто 2044 койки для больных коронавирусом, из них свободно 682.

В области работают 111 пунктов вакцинации. На прививку можно записаться в регистратуре поликлиники по месту жительства, а также на портале "Госуслуги".

Ранее стало известно, что В Ленобласти сокращают коечный фонд для коронавирусных больных.

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