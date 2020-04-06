Ленобласть повышает энергоэффективность освещения

При внедрении технологии во всех районах Ленинградской области прогнозная экономия составит более 12% – это более 75 миллионов рублей в год.

Пилотный проект по оптимизации затрат на оплату электроэнергии и нужды уличного освещения в Лесколово станет основой для проведения работ во всех районах Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

При поддержке Центра энергосбережения и повышения эффективности реализован пилотный проект в Лесколовском сельском поселении по оптимизации затрат на оплату электроэнергии и нужды уличного освещения. Работы проведены в ноябре 2021 – апреле 2022 года. Оптимизация произошла за счет диспетчеризации осветительных приборов по расписанию и перехода на другой тариф (ценовую категорию). В рамках проекта на трех трансформаторных подстанциях смонтировано специализированное оборудование, которое анализирует потребление электрической энергии. Также оно позволяет настроить информационный обмен со сбытовой компанией, поэтому исчезла необходимость объезжать подстанции для снятия показаний.

Плановый прогноз экономии средств для Лесколовского поселения на 2022 год составляет более 400 тысяч рублей. При этом разовые затраты на проект составили 50 тысяч рублей.

При внедрении технологии во всех районах Ленинградской области прогнозная экономия составит более 12% – это более 75 миллионов рублей в год.

В Выборге 29 августа открыли мемориальную доску ветврачу Валерию Урбану.

Фото: правительство Ленобласти