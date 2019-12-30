Ленобласть согласна на полигоны для Петербурга. Городу нужно заняться переработкой своего мусора

Соседи потребовали от Петербурга снизить объем ввозимых к ним отходов.

Начальник управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами в Ленобласти Алексей Пименов заявил, что регион готов выделить площадки под строительство мусороперерабатывающих объектов при условии, что предприятия будут экологичными и отвечать современным требованиям. Об этом чиновник сказал на общественном обсуждении "мусорной" реформы в Сосновом Бору.

По словам Пименова, Ленобласть готова дать властям Петербурга четкую карту по возведению объектов сортировки и переработки отходов, раз по закону Северная столица не может обзавестись мусорными полигонами. Однако область хочет, чтобы город поработал над снижением объема отходов, отправляемых к соседям. Этого можно достичь засчет переработки.

В городе, тем временем, петербуржцев приглашают к участию в разработке территориальной схемы обращения с мусором. Смольный до 7 февраля будет знакомиться с мнениями жителей, которые после могут лечь в основу работы регионального оператора.

Ранее стало известно, что Сосновый Бор первый в регионе может перейти на раздельный сбор мусора.

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