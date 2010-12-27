Синоптики: В Ленобласте температура упадет до -4 градусов, возможна гололедица

МЧС рекомендует автомобилистам быть особенно внимательными.

МЧС Санкт-Петербурга информирует жителей Ленинградской области о возможном гололеде в период с 24 по 26 октября. Ведомство ссылается на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу синоптиков на в среду в области температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов опустится ниже нуля, а днем поднимется до +2-7 градусов. На следующий день в темное время суток температура может упасть до -3 градусов, а днем подняться до +5. В четверг, 26 октября, термометр покажет ночью -4, а днем – от 0 до +5 градусов.

В связи с ухудшением погоды на дорогах области возможен гололед. МЧС рекомендует автомобилистам быть особенно внимательными, строго соблюдать ПДД, скоростной режим и применить покрышки, соответствующие погодным условиям.

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