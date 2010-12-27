Политолог прокомментировал известие о найденных в колодце останках тела журналиста Хашукджи

"Саудиты не ожидали, что последствия будут столь для них масштабными. Они надеялись, что к этому делу не будет такого пристального внимания и журналиста удастся объявить пропавшим без вести".

Во вторник, 23 октября, руководитель турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле были найдены останки тела журналиста Джамаля Хашукджи. По его словам, труп был найден в колодце. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что после смерти журналиста кто-то надел его одежду и уехал с данной территории, это было сделано для отвода глаз. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

За комментариями по данной ситуации издание "ПолитЭксперт" обратилось к политологу Александру Асафову.

Саудиты не ожидали, что последствия будут столь для них масштабными. Они надеялись, что к этому делу не будет такого пристального внимания и журналиста удастся объявить пропавшим без вести. Ситуация внезапно для всех стала очень сложной, в первую очередь, для американцев, они не могут осудить своего главного союзника, с которым Трамп заключил колоссальную оружейную сделку на 110 миллиардов долларов. Они не могут применить в отношении Саудовской Аравии акт Магнитского, который должны применять. Поскольку он не специально для России был принят, а для всех стран, которые таким образом могли обращаться с журналистами Александр Асафов, политолог

По мнению эксперта, саудиты попытаются замять скандал деньгами, ведь в противном случае американцы могут ввести санкции. Из-за них на следующий же день нефть подскачет на 200 долларов, что скажется на мировой экономике.

Ситуация очень сложная, но, безусловно, убийство очень чудовищное, это проявление работы арабских специальных служб. Последствия будут для мирового политического процесса очень серьезными. Александр Асафов, политолог

В разговоре с изданием "ПолитЭксперт" Асафов отметил, что Европа в оппозиции к США, и она считает, что саудитов нужно наказывать в полной мере.

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