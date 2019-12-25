Ленобласть открыла отделение для лечения беременных с COVID-19

Для заболевших COVID-19 женщин выделен второй этаж акушерского корпуса больницы в Тосно.

В Тосно открыли отделение для беременных с коронавирусом, рассчитанное на 50 коек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Для заболевших COVID-19 женщин выделен второй этаж акушерского корпуса больницы. Во всех палатах есть системы кислородной поддержки и мониторы. Также в реанимационном отделении роддома оборудовали палату для пациенток с коронавирусом. Также на втором этаже находится родильный зал и операционная.

С начала работы данного отделения в нёмуспешно приняли 17 родов, в том числе три двойни.

В апреле из петербургского роддома выписали женщину с тремя рубцами на матке.

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