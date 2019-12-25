Из петербургского роддома выписали женщину с тремя рубцами на матке

Рубцы появляются после перенесенной операции кесарева сечения.

В среду, 21 апреля, из родильного дома №10 выписали 32-летнюю Марию Б. с новорожденной дочкой. Петербурженка уже многодетная мама, у нее 4 детей, которые появились на свет путем операции кесарева сечения. Таким образом, последние беременность и роды у женщины были с тремя рубцами на матке. Об этом сообщили в пресс-службе роддома.

Такие роды относятся к категории риска. Отмечается, что обычно роды с двумя рубцами уже не являются редкостью, а вот с тремя и четырьмя рубцами женщины идут на операцию редко. Операция кесарева сечения с тремя рубцами на матке – серьезнейшая хирургическая манипуляция.

В роддоме разработали пилотный медико-социальный проект "Многодетная беременная", в рамках которой специалисты хотят помочь многодетным женщинам в период новой беременности и сделать доступной медицинскую помощь для многодетной мамы, находящейся в положении.

Ранее мы писали, что масочный режим в Петербурге сохраняется до 15 мая.

Фото: пресс-служба Родильного дома №10