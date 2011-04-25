Ленобласть объявила конкурс на разработку единой концепции модернизации Дороги жизни

Победители конкурса смогут получить грант Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ленинградская область объявила архитектурный конкурс для студентов профильных российских вузов на разработку единой концепции модернизации Дороги жизни – и самой трассы, освещения, остановок, площадок, где расположены мемориалы, навигации по дороге, у памятников и в населенных пунктах.

Решили, что лучше молодых профессионалов никто не разработает проект так, чтоб он вызвал интерес у людей от мала до велика. Итоги конкурса подведем в день начала работы Дороги жизни 22 ноября. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Победители конкурса смогут получить грант Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, концепции участников представят на выставке в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

К разработке концепции приглашаются команды и творческие коллективы высших учебных заведений РФ. Призовой фонд конкурса – 2,7 млн рублей. С положением о конкурсе, требованиями к оформлению работы, критериями оценки и исходными материалами можно ознакомиться по ссылке.

На площади Искусств 8 сентября состоится памятный концерт "Свеча памяти".

Фото: администрация Ленобласти