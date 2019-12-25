На площади Искусств 8 сентября состоится памятный концерт "Свеча памяти"

Проект "Свеча памяти. Блокадные адреса" проводится ежегодно, он призван почтить память горожан, ценой своей жизни сохранивших город.

Ко Дню памяти жертв юлокады Ленинграда при поддержке Комитета по культуре Петербурга 8 сентября состоится памятный концерт "Свеча памяти" на площади Искусств. Солисты Мариинского театра и Академии "Авансцена" в сопровождении Большого Симфонического оркестра Северо-Запада России исполнят сочинения, посвященные блокаде и городу.

На площади Искусств 8 сентября зажжется свеча: всех петербуржцев приглашают дополнить видео-мэппинг на стене зажжением свечей в зрительном зале. Мероприятие откроется показом фильма, посвященного Дню памяти жертв локады Ленинграда. Концерт состоится в 19:00, вход свободный. В программе знаковые сочинения Дмитрия Шостаковича – 8 квартет и фрагмент Седьмой "Ленинградской" симфонии. Также в исполнении солистов Мариинского театра Надежды Сердюк и Ивана Сапунова, солистов Академии "Авансцена" прозвучат всеми "Жди меня", "Помнишь ли ты", "Город над вольной Невой", "Слыхали ли вы", "Ладога, Ладога родная" и др. За дирижерским пультом – Максим Алексеев.

Проект "Свеча памяти. Блокадные адреса" проводится ежегодно, он призван почтить память горожан, ценой своей жизни сохранивших город.

Фото: Piter.tv