Ленобласть обучит Узбекистан внедрять автоматизированные информационные системы

Делегация из Узбекистана приехала познакомиться с цифровой моделью управления регионом.

В Ленинградскую область прибыла делегация республики Узбекистан - для изучения опыта внедрения автоматизированных информационных систем управления территориями в сфере налогообложения, учета земли и недвижимого имущества. Техническое содействие соседнему государству Ленобласть оказывает по распоряжению Правительства Российской Федерации. Делегацию Узбекистана возглавил замминистра финансов Республики Дилшод Султанов, со стороны Ленобласти гостей встретил председатель комитета финансов Роман Марков.

Первый заместитель председателя правительства Ленинградской области выразил на встрече готовность поделиться опытом 47 региона и рассказал о цифровой модели управления регионом, информационной системе управления имуществом и финансовой системе, которые разрабатываются для развития налогооблагаемой базы, проведения кадастровой оценки и формирования бюджета, оценки недвижимого имущества и земли.

Делегация Узбекистана пробудет в Ленобласти до конца недели.

Ранее кадровую практику Ленобласти признали лучшей на всероссийском конкурсе.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области