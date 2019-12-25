Ленобласть обеспечена лекарствами и медицинскими изделиями

Лекарства закупаются до начала года.

Для повышения стабильности в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций в России будет создана межведомственная рабочая группа. Соответствующее решение принято на совещании, которое прошло в Минздраве России.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с лекарствами в РФ стабильная, в стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов.

Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин также заявил, что регион на сегодняшний день полностью обеспечен лекарствами. Он отметил, что лекарства закупаются до начала года, также больницы постоянно участвуют в централизованных закупках жизненно необходимых препаратов.

Ранее в Смольном объяснили появление очередей в аптеках Петербурга.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти