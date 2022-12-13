Ленобласть нарастила объем производства молока

Средний удой на одну корову составил 9,5 тысячи кг.

Ленинградская область нарастила объем производства молока: в 2022 году коровки дали 680,4 тысячи тонн молока, что на 3,4% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Средний удой на одну корову составил 9,5 тысячи кг – и здесь план перевыполнен. администрация Ленобласти

В бюджете на 2023 год на поддержку производства молока и племенное животноводство запланировано 1,44 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Ленинградская область вошла в топ-5 регионов в России по производству молочной продукции.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти