Всего в Ленинградской области 194 предприятия, которые выпускают молочную продукцию, и 36 предприятий молочной переработки.

Ленинградская область вошла в топ-5 регионов в России по производству молочной продукции в системе "Честный знак". Система свидетельствует о том, что молоко – натуральное и позволяет отследить продукт от его производства до реализации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным оператора системы маркировки "Честный знак", Ленобласть заняла 1 место по Северо-Западному федеральному округу и 5 место по РФ по производству маркированных молочных товаров.

С момента старта обязательной маркировки молочной продукции 1 июня 2021 года в области с произведено около 300 тысяч тонн молочной продукции с кодами идентификации.

Всего в Ленинградской области 194 предприятия, которые выпускают молочную продукцию, и 36 предприятий молочной переработки.

Ранее Роскачество обнаружило молоко с кишечной палочкой и кормовым вкусом и запахом.

Фото: правительство Ленобласти