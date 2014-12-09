Роскачество обнаружило молоко с кишечной палочкой и кормовым вкусом и запахом

Некоторые из производителей выпускают фальсификат.

Роскачество рассказало о результатах проверки пастеризованного молока, реализуемого в ритейле. Данный мониторинг включал продукцию преимущественно локальных производителей из 25 регионов РФ.

Выяснилось, что качество молока региональных марок пока уступает продукции известных брендов. Например, среди исследуемых товаров присутствовал фальсификат: его обнаружили в Брянской, Ивановской областях и Республике Башкортостан. Это молоко "Моя цена" (изготовитель ОАО "Брянский молочный комбинат" для АО "Тандер", Краснодар), "Приволжское" (ООО "Мила", Ивановская обл.) и "Свое наше" (ООО "ОН-Продукт", Республика Башкортостан).

У 14% исследованного молока выявлены нарушения норм безопасности: обнаружены кишечная палочка и/или повышенное количество бактерий. Это молоко "Амка" (Рязанская область), "Белые росы" (Свердловская область), "Дмитрогорский продукт" (Тверская область), "Моя цена" (Брянская область), "Приволжское" (Ивановская область), "Свое наше" и "Чишминский молочный завод" (оба — Республика Башкортостан).

Ещё 40% молока имеют неприятный запах, например, сырный, либо горьковатый привкус, кормовой запах, что может говорить о низком качестве применяемого сырья и нарушении процесса производства. При этом антибиотики в молоке региональных марок полностью отсутствуют.

В данном этапе исследования пастеризованного молока были включены 50 торговых марок жирностью 2,5% и 3,2%. Подробнее с исследованиями можно ознакомиться на сайте Роскачества.

Ранее Роскачество выявило в сметане пяти торговых марок кишечную палочку.

Фото: pxhere.com