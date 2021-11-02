Роскачество выявило в сметане пяти торговых марок кишечную палочку

Ни в одном образце не было найдено антибиотиков, бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов.

В Роскачестве провели исследование 20-ти процентной сметаны сорока торговых марок. Отчет с результатами, с которым ознакомился "Петербург2", был опубликован на сайте ведомства

Бактерии кишечной палочки выявили в сметане "Молочный домик", "Калужская зорька", "Просто Азбука", "Козельская", "Киржачский молочный завод". Сметану покупалив "Ашане", "Азбуке вкуса", "Глобусе" и других магазинах.

Ни в одном образце не было найдено антибиотиков, бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов.

Ранее стало известно, что "Индекс борща" в Петербурге в сентябре снизился на 20%.

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