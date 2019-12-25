Ленобласть намерена оснастить больницы новыми цифровыми рентгенкомплексами

На это выделяется около 200 миллионов рублей.

Ленинградская область планирует оснастить больницы новыми цифровыми рентгенодиагностическими комплексами. Закупку, в рамках которой предполагается их приобрести, разместил комитет госзаказа 47-го региона.

Намечено купить 18 единиц новой аппаратуры. Как планируется, комплексы будут поставлены в 2020 и в 2021 годах. Ими оснастят больницы в Кингисеппе, Гатчине, Приозерске, Тихвине, Луге, Сланцах, Волхове, Токсово, Любани и других местах.

Заявки для участия в аукционе на поставку принимаются до 17 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге начали проводить уникальные операции онкологическим больным.

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