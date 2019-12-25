Ленобласть намерена купить 31 аппарат ИВЛ

На это регион выделят почти 49 миллионов рублей.

Ленинградская область намерена в довольно сжатые сроки приобрести 31 аппарат ИВЛ. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа 47-го региона.

Область планирует потратить на медаппаратуру почти 49 миллионов рублей, стоимость одного аппарата составит, как ожидает организатор закупки, 1 миллион 580 тысяч рублей.

Предполагается, что аппараты будут поставлены в шесть стационаров Ленобласти. Это "Приозерская МБ", "Тосненская КМБ", ЛОКБ, "Бокситогорская МБ", "Гатчинская КМБ", "Кингисеппская МБ".

Заявки от поставщиков аппаратуры принимаются до 18 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, новая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию.

Фото: smart-resource.ru